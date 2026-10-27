As autoridades policiais já capturaram cinco homens suspeitos de integrarem o gangue armado de facas e catanas que assaltaram os passageiros de um autocarro da Macon, na última sexta-feira, 23, na paragem dos Kwanzas, no município do Hoji-ya-Henda, em Luanda.

O Novo Jornal soube de uma fonte da polícia que os homens foram detidos em diferentes bairros de Luanda, durante uma operação que decorre desde o fim-de-semana.

O caso foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal, que junto de outras entidades, está a efectuar diligências para localizar e deter os demais envolvidos.

O assalto ocorreu por voltas das 03:00 da última sexta-feira, quando o motorista do autocarro, que seguia com o destino ao município do Soyo, Zaire, fez uma paragem na base dos Kwanzas.

Minutos depois, uma quadrilha, munida de facas e catanas, invadiu o autocarro e, sob fortes ameaças de morte, conseguiu subtrair os pertences valiosos de cerca de 50 passageiros antes de deixar o local.

Após o episódio, a empresa transportadora divulgou um comunicado na sua página do Facebook lamentando o ocorrido e garantindo que está a colaborar com as autoridades para apurar os factos.

"A Macon Transportes S.A. manifesta o seu profundo pesar pelo acto criminoso envolvendo uma das suas viaturas e os respectivos passageiros. A empresa está a colaborar com as autoridades para o esclarecimento dos factos, reafirmando o seu compromisso com a segurança e o bem-estar dos passageiros e colaboradores", lê-se no comunicado.