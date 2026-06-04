Foi detido o jovem Horácio Próspero Cahango, cabecilha de uma associação de criminosos "altamente perigosos", que assassinavam moto-taxistas nas províncias do Bié e do Huambo para lhes roubarem as motorizadas que posteriormente vendiam.

Os homens são provenientes do Huambo, concretamente do município do Mungo, e a sua mais recente acção criminosa foi realizada esta semana, no período da noite, na aldeia Nikila, no Bié.

Estes fizeram-se passar por passageiros, interpelaram um moto-taxista, de 23 anos, na via pública e solicitaram os seus serviços até à aldeia de Calucinga, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bié, Carlos de Oliveira.

Estando numa zona isolada, onde se encontravam os demais elementos, nota Carlos de Oliveira, "o gangue, com recurso a facas de cozinha, desferiu-lhe vários golpes na região do pescoço provando a sua morte. De seguida, apossaram-se da motorizada e meteram-se em fuga".

Horas depois do crime, o cabecilha foi capturado, no município de Calucinga, durante uma operação efectuada pelos agentes SIC, onde os seus comparas conseguiram fugir.

O detido, de 22 anos, foi encaminhado para o juiz de garantias, pelos crimes de associação criminosa, roubo e homicídio qualificado, enquanto diligências prosseguem para deter os foragidos.