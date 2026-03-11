O atendimento no centro de apoio ao utente instalado na Marginal de Luanda foi melhorado, após as enchentes e grandes constrangimentos enfrentados pelos cidadãos que afluíram masssivamente a este centro na ânsia de pedir ou levantar o passaporte ou a carta de condução, soube o Novo Jornal.

Até esta terça-feira, 10, havia longas filas, e, para conseguiiem um lugar, centenas de utentes preferiam pernoitar ao relento na Marginal de Luanda.

A situação forçou o Ministério do Interior (MININT) a redobrar o número de efectivos e melhorar os serviços de atendimento naquele centro, que em quatro dias de abertura, já atendeu aproximadamente quatro mil utentes.

As reclamações dos cidadãos e constragimentos registados desde sábado, dia da abertura, levaram o ministro do Interior, Manuel Homem, a deslocar-se ao centro para constatar o problema no local de modo a encontrar soluções.

O Novo Jornal verificou, no local, que a maioria dos utentes afluíam ao centro com o único objectivo de conseguir o passaporte que há muito trataram e há muito aguardavam pela sua entrega.

Entretanto, desde abertura, no sábado, do centre de apoio ao utente na Baía de Luanda que quase todos os postos de atendimento do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) se encontravam vazios.

O MININT passou a informar aos cidadãos a necessidade de continuarem a dirigir-se aos postos habituais, pois o centro de apoio instalado na Marginal é provisório e tem limitações para emissão de passaporte e carta de condução, pois serve mais para dar apoio ao cidadão.

Wilson dos Santos, director do gabinete de comunicação institucional do Ministério do Interior, assegurou ao Novo Jornal que os serviços no centro de apoio foram melhorados e que as pessoas são atendidas por senha, e há vários efectivos a prestarem esclarecimentos aos utentes.

No local, o Novo Jornal constatou esta quarta-feira,11, a humanização dos serviços e a organização no atendimento.

Ao contrário do que se verifiicava nos três primeiros dias, uma tenda foi montada no exterior centro, com assentos, para acomodar os utentes que vão entrar para o atendimento, de modo a evitar que tenham de esperar ao sol.

O Novo Jornal radiografou também esta manhã alguns postos de atendimento do SME e da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária e constatou já algum movimento de utentes, situação muito deferente da que se verificava na segunda e terça-feira.

O centro de apoio ao utente está instalado provisoriamente na Marginal de Luanda, junto ao Porto de Luanda, e ficará disponível ao público durante 30 dias, de segunda a segunda nos horários normais.