Atrasos no pagamento de bolsas criam problemas de sobrevivência a bolseiros do INABGE na Europa

Os estudantes bolseiros do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) no exterior do País, com mais gravidade na Europa, estão há mais de três meses sem receber os bolsas de estudo, havendo já casos de estudantes com dificuldades em se alimentarem e risco de ficarem sem casa por não terem como pagar as rendas.