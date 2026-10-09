Avenida Deolinda Rodrigues em Luanda com trânsito parcialmente condicionado no sábado
Os trabalhos de reparação de uma conduta de abastecimento de água da Empresa Pública de Águas (EPAL) na Avenida Deolinda Rodrigues, sentido 1.º Maio-Viana, no perímetro entre o tribunal de Comarca de Viana e da conhecida bomba de combustível dos Mutilados, vão condicionar o trânsito parcialmente a partir das 7h, no sábado, informou o Governo Provincial de Luanda (GPL).
Segundo uma nota do GPL, os automobilistas deverão utilizar a rua da Suave como alternativa para evitarem possíveis constrangimentos. Durante o perído com duração prevista de apenas um dia, os condutores e peões devem observar a sinalização temporária e as instruções dos agentes reguladores de trânsito.
A medida serve para garantir que os trabalhos sejam executados em segurança e que os cidadãos sejam actualizados sobre os trabalhos, acrescenta o documento.