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Segundo uma nota do GPL, os automobilistas deverão utilizar a rua da Suave como alternativa para evitarem possíveis constrangimentos. Durante o perído com duração prevista de apenas um dia, os condutores e peões devem observar a sinalização temporária e as instruções dos agentes reguladores de trânsito.

A medida serve para garantir que os trabalhos sejam executados em segurança e que os cidadãos sejam actualizados sobre os trabalhos, acrescenta o documento.