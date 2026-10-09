Os trabalhos de reparação de uma conduta de abastecimento de água da Empresa Pública de Águas (EPAL) na Avenida Deolinda Rodrigues, sentido 1.º Maio-Viana, no perímetro entre o tribunal de Comarca de Viana e da conhecida bomba de combustível dos Mutilados, vão condicionar o trânsito parcialmente a partir das 7h, no sábado, informou o Governo Provincial de Luanda (GPL).

Segundo uma nota do GPL, os automobilistas deverão utilizar a rua da Suave como alternativa para evitarem possíveis constrangimentos. Durante o perído com duração prevista de apenas um dia, os condutores e peões devem observar a sinalização temporária e as instruções dos agentes reguladores de trânsito.

A medida serve para garantir que os trabalhos sejam executados em segurança e que os cidadãos sejam actualizados sobre os trabalhos, acrescenta o documento.