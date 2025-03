Contundente, José Luís Domingos critica a falta de credibilidade no sistema judicial e indica como antídoto rotatividade na presidência dos tribunais superiores, que presidente do Tribunal Supremo não deve ser, ao mesmo tempo, o do Conselho Superior da Magistratura Judicial.

Presidência rotativa nos tribunais superiores é o modelo eficaz para credibilidade e transparência do sistema judicial do País.

A posição foi defendida pelo Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA) na cerimónia de abertura do ano judicial na província do Uíge.

José Luís Domingos sugere a introdução de um modelo de rotativa a exemplo de outras jurisdições no mundo, como o Brasil e outros.

O presidente da OAA que endureceu o discurso, entre outras reformas, quer a revisão do modelo de nomeação dos juízes dos tribunais superiores e do Procurador-geral da República, tornando-o um exemplo da democracia deliberativa, implementando um crivo parlamentar e transparente para os juízes antes de chegarem aos tribunais superiores.

Preocupado com a credibilidade e transparência do sistema judicial angolano, José Luís Domingos defende a separação da presidência do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) da presidência do Tribunal Supremo, uma vez que o presidente do CSMJ não deverá presidir a nenhuma outra jurisdição, que, na sua visão, fortalecerá a independência interna dos magistrados.

