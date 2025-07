Um engenheiro informático foi detido, na província do Bengo, acusado de furtar diversos computadores do interior da biblioteca municipal do Ambriz, para abrir o seu próprio negócio, um cibercafé.

O Novo Jornal soube ainda junto das autoridades que o acusado conseguiu retirar os computadores da instituição, porque no período da noite o local estava sem equipa de segurança.

A detenção do homem de 29 anos ocorreu esta semana, durante uma operação que os agentes do Serviço de Investigação Criminal realizaram no bairro 11 de Novembro.

O suspeito era usuário assíduo da biblioteca, dirigiu-se à instituição no período da noite, retirou os equipamentos do local e colocou-os numa casa inacabada que está nos arredores, para depois levar de lá parcialmente. Mas um dia antes disso, deslocou-se à biblioteca com o pretexto de consultar alguns livros e destrancou uma das janelas por onde veio a entrar, concluiu o SIC-Bengo.