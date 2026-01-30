A detenção ocorreu esta semana no município do Panguila, na Província do Bengo, quando o indivíduo foi encontrado com uma mochila contendo um par de fardas da Polícia Nacional e algemas.
Das mãos das vítimas recebia valores que variavam entre 50 a 200 mil kwanzas, apenas para terem acesso a uma falsa ficha de inscrição de um suposto concurso público no Ministério do Interior (MININT).
Esta burla foi facilitada tendo em conta a promessa feita pelo ministro do Interior, Manuel Homem, da abertura este ano de um concurso público de ingresso, que continua sem data.
O jovem usava então essa falsa qualidade de efectivo do SIC e aproveita-se da expectativa das pessoas sobre o concurso público.
As vítimas efectuavam o pagamento em dinheiro vivo, na sua maioria, outros em transferência bancária para conta do falso SIC que alegava que o dinheiro serviria para o acompanhamento do processo até à saída do nome na Escola de Polícia "Capolo", e que mais tarde teriam que pagar mais 600 mil kz.
Denunciado o seu comportamento à polícia, a DIIP entrou em acção e deteve o jovem quando se preparava para receber dinheiro de mais uma vítima.
Fontes da DIIP contaram ao Novo Jornal que se comprovou que o mesmo não pertence a nenhum órgão do MININT.
Presente ao Ministério Público e ao juiz de garantia, foi-lhe decretada a ordem de prisão preventiva.