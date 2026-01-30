A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional, deteve um jovem de 24 anos que se fazia passar por efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC), para burlar cidadãos a quem prometia emprego na corporação.

A detenção ocorreu esta semana no município do Panguila, na Província do Bengo, quando o indivíduo foi encontrado com uma mochila contendo um par de fardas da Polícia Nacional e algemas.

Das mãos das vítimas recebia valores que variavam entre 50 a 200 mil kwanzas, apenas para terem acesso a uma falsa ficha de inscrição de um suposto concurso público no Ministério do Interior (MININT).

Esta burla foi facilitada tendo em conta a promessa feita pelo ministro do Interior, Manuel Homem, da abertura este ano de um concurso público de ingresso, que continua sem data.

O jovem usava então essa falsa qualidade de efectivo do SIC e aproveita-se da expectativa das pessoas sobre o concurso público.

As vítimas efectuavam o pagamento em dinheiro vivo, na sua maioria, outros em transferência bancária para conta do falso SIC que alegava que o dinheiro serviria para o acompanhamento do processo até à saída do nome na Escola de Polícia "Capolo", e que mais tarde teriam que pagar mais 600 mil kz.

Denunciado o seu comportamento à polícia, a DIIP entrou em acção e deteve o jovem quando se preparava para receber dinheiro de mais uma vítima.

Fontes da DIIP contaram ao Novo Jornal que se comprovou que o mesmo não pertence a nenhum órgão do MININT.

Presente ao Ministério Público e ao juiz de garantia, foi-lhe decretada a ordem de prisão preventiva.