Duas crianças de três e cinco anos perderam a vida, vítimas de explosão de um engenho de 60 milímetros, que ficou da guerra no país, encontrado numa zona de plantação de milho, na província do Bengo.

Tudo aconteceu esta quinta-feira,28, no bairro Kudituma, quando duas mulheres se deslocaram para a lavra em companhia de seus dois filhos (um de cada), de acordo com o Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional.

Enquanto elas faziam a colheita de milho, as crianças afastaram-se daquele perímetro e foram brincar numa zona, que segundo as autoridades "foi palco de combates e de movimentações de grandes unidades militares".

De acordo com as testemunhas no local, em declarações à polícia, no decurso da brincadeira, os menores depararam-se com o engenho, inocentemente começaram a jogar pedras nele e explodiu, causando a morte imediata aos dois.

Os cadáveres foram removidos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola em coordenação com o Serviço de Investigação Criminal para a morgue do Hospital Municipal de Cacuaco.