Na província do Bengo, um homem está a ser acusado de assassinar o próprio pai, com recurso a uma catana, durante um desentendimento relacionado com milho.

Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC) local, o homicídio aconteceu esta semana, na localidade da Mubela I, município do Panguila, quando a vítima se encontrava no interior da sua lavra a colher milho.

O filho, de 37 anos, foi lá ter e exigiu uma parte da produção, justificando que estava sem dinheiro e pretendia vender o produto. O pai recusou-se a dar a quantidade de milho que ele solicitou, o que originou um desentendimento entre ambos.

Durante a discussão, o suposto homicida recorreu a uma catana e desferiu vários golpes fatais à vítima. "O idoso, de 69 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu minutos depois no local", explicam as autoridades policiais na província do Bengo.

O homem tentou pôr-se em parte incerta, mas foi capturado por agentes do SIC-Bengo, depois de uma denúncia efectuada pelos populares. O acusado foi encaminhado ao Ministério Público para responder pelo crime de homicídio qualificado.