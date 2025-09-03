Uma mulher de aproximadamente 35 anos foi encontrada morta no quarto de uma hospedaria, no município do Panguila, província do Bengo, soube o Novo Jornal.

O cadáver foi encontrado por uma funcionária do local, sem roupa e com uma braçadeira plástica no pescoço, no fim do dia de ontem, terça-feira,02.

O corpo estava estendido na cama e tudo indica que "se trata de um homicídio qualificado, por asfixia", segundo as autoridades.

Até ao momento, nada se sabe sobre a mulher, pois estava sem nenhum documento de identidade e sem telemóvel.

Quanto ao homem que a acompanhava quando deu entrada na hospedaria, também não há nenhuma informação, explica a polícia, ressaltando que "o casal usou os serviços sem apresentar qualquer documento e quando o homem saiu do local não foi visto".

O porta-voz da do comando provincial do Bengo da Polícia Nacional, superintendente Paulo Miranda de Sousa, assegura que diligências estão em curso para descobrir o que realmente aconteceu, bem como localizar a família da vítima.