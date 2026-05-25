Após a tragédia de sábado em Nambuangongo, em que morreram 28 garimpeiros na mina ilegal de Missaxi, na aldeia de Canacassala, província do Bengo, a Polícia Nacional (PN) montou a operação "Fio de Ouro 2" e desmantelou três áreas de garimpo ilegal de ouro, soube o Novo Jornal.

A operação contou com mais de 300 efectivos das forças mistas da PN, que, nos municípios do Ambriz, Nambuangongo e Canacassala, destruíram alguns meios e casebres dos garimpeiros encontrados naquelas áreas.

A PN no Bengo diz que as zonas desmanteladas serão encerradas e entregues às administrações municipais, mas os locais ficarão sob a sua vigilância.

Nesta operação, segundo a PN, foram detidos 87 cidadãos, maioritariamente provenientes da República Democrática do Congo (RDC), suspeitos de envolvimento na actividade ilícita.

As autoridades apreenderam igualmente diversos meios utilizados na exploração ilegal de ouro.

O subcomissário Fernando Ukwhamba, 2º comandante provincial do Bengo da PN, disse à imprensa que a polícia continua a desmantelar todas as áreas de garimpo ilegal.

A Polícia Nacional pede à população que denuncie casos de garimpo ilegal e que se mantenha vigilante caso as pessoas voltem a explorar ouro ilicitamente.

Vale recordar que a tragédia ocorreu nas primeiras horas de sábado, quando a mina ilegal de Missaxi, na aldeia de Canacassala, em Nambuangongo, desabou e soterrou 28 cidadãos que se encontravam no local.