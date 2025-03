Um jovem de 20 anos foi agredido até à morte pela população quando tentava fugir com alguns artigos após ter assaltado um estabelecimento comercial no Lobito, província de Benguela.

Avançou as informações ao Novo Jornal o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional, Ernesto Tchiwale, assegurando ainda que o homicídio sucedeu por volta das 17:00 desta quinta-feira, 06, município do Lobito.

Tudo aconteceu no bairro da Calumba, quando o assaltante se dirigiu à cantina para roubar e, após ter subtraído alguns artigos, tentou fugir do local, mas acabou alcançado pela população, que acorreu aos gritos de socorro do proprietário.

Os populares, com recursos a pedras e paus, agrediram o jovem brutalmente até este dar o seu último suspiro, e, de seguida, cada um dos agressores retirou-se do lugar, deixando para trás o cadáver.

Quando as autoridades se aperceberam da situação que ocorreu naquela localidade, uma equipa de agentes da polícia deslocou-se para lá e deparou-se apenas com o corpo estendido no chão da via pública e ninguém no local revelou os autores do acto.

O cadáver foi removido para a morgue do Hospital Geral do Lobito, enquanto diligências prosseguem para localizar e responsabilizar criminalmente os indivíduos que causaram a morte, garante a polícia.