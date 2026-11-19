Cinco meses depois do lançamento da primeira pedra, ocorrido a 19 de Junho, num acto que formalizou o arranque da construção de 225 casas sociais para famílias sinistradas das cheias em Benguela, a empreitada leva apenas 4 por cento de execução física, sem uma única habitação pronta, devido a limitações financeiras, soube o Novo Jornal.

O contrato prevê a entrega das casas em Fevereiro de 2027, mas um dos empreiteiros, os vietnamitas da Xu Zhang Na Zhong - Construção Internacional, aventa a hipótese de antecipação para Dezembro do ano em curso.

As 225 casas, projectadas para o bairro da Graça, arredores da cidade de Benguela, estão avaliadas em mais de 11 mil milhões de kwanzas.

O Governo Provincial de Benguela garante que cada uma das quatro empresas envolvidas, entre estrangeiras e nacionais, colocará na localidade 20 casas até finais deste ano, mas há dúvidas em relação a esta meta.

Aliás, quando se soube dos níveis de execução física, anunciados terça-feira pelo vice-governador para a área Técnica e de Infra-estruturas, Américo Tchissassa, aumentou o tom da crítica entre líderes das comunidades afectadas pelas cheias de 12 de Abril.

As preocupações são extensivas ao campismo, onde se encontram 1009 famílias sinistradas, equivalentes a 5.200 pessoas.

Também o ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, João Ernesto dos Santos "Liberdade", manifestou cepticismo em relação ao cumprimento dos prazos, no decurso de uma visita em que sugeriu a inserção de brigadas de construção das Forças Armadas em projectos complexos como o que acabava de observar.

Num terreno ainda dominado por áreas à espera de terraplanagem e focos de lixo, ao lado de homens e máquinas, o número de habitações sociais em construção está muito aquém das 80 anunciadas pelo vice-governador provincial. Fê-lo, como o próprio notou, com base em "garantias dadas" pelo quarteto de empresas, o mesmo que, apurou o NJ, apresenta queixas relativas a uma "gritante" escassez de dinheiro.

Recentemente, abordado pelo Novo Jornal, o governador provincial, Manuel Nunes Júnior, não confirmou o pagamento inicial de 15% do valor da obra, conforme a legislação dos contratos públicos, mas salientou que "cada entidade deverá honrar os seus compromissos".

O bairro da Graça albergará, segundo o seu vice-governador, 1157 das 1657 aprovadas pelo Presidente da República, João Lourenço, sendo que a outra parte estará na urbanização dos Cabrais, onde se encontram os desalojados das cheias de Março de 2015.

Quanto à reabilitação de 50 casas na Calomanga, parte das 460 que, segundo o despacho presidencial, serão reparadas, Américo Tchissassa aponta para uma execução física na ordem de 8 por cento. "Decorre a bom ritmo, aguardamos apenas por portas, janelas e instalações eléctricas para fazermos a entrega", realçou.

Diques e desassoreamento do Cavaco superam "fragilidades" antes da fase robusta

Outro foco de preocupações entre os sinistrados, alguns meses depois do início das obras emergenciais, são os diques e o desassoreamento do Cavaco, para os quais João Lourenço aprovou mais de 31 mil milhões de kwanzas.

O vice-governador provincial admitiu que os diques de protecção, que estão para bairros como Seta, Calomanga e Tchipiandalo, apresentam dezasseis pontos frágeis. "Destes, alguns estão a ser intervencionados e outros em vias de intervenção", frisou, antes de ter anunciado uma nova etapa nos próximos tempos, a etapa das obras definitivas.

Assegurou, contudo, que "a probabilidade de invasão das águas é reduzida", quando moradores das zonas ribeirinhas apresentam uma versão diferente.

Américo Tchissassa deu a conhecer que a fase definitiva prevê a colocação de revestimento com argamassa de cimento, um material que vai complementar as rochas colocadas de emergência.

O governante assumiu que o desassoreamento, dentro do plano emergencial, começa agora em tempo de chuva e explicou que haverá igualmente fase definitiva para o processo de retirada de areia do leito do rio.

Trata-se de uma empreitada (procura de profundidade) que, segundo técnicos ouvidos pelo NJ, poderá ficar mais cara, devendo mobilizar mais meios.