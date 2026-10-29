Um homem que se fazia passar por efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC) foi detido por "vender" vagas, na Polícia Nacional (PN), por 300 mil kwanzas, a várias pessoas em Benguela.

As autoridades naquela província têm registo de nove vítimas que pagaram entre 250 e 300 mil kz para serem enquadradas na corporação, mas tudo não passava de um esquema de burla.

Além das falsas promessas de recrutamento para a PN, o homem, para ser mais convincente, alegava que também tinha possibilidade de arranjar empregos em outras instituições públicas.

O falso funcionário do Ministério do Interior foi apanhado na cidade de Benguela graças à participação de algumas vítimas, quando descobriram que estavam a ser enganadas.

Durante a operação policial foram apreendidos em sua posse três processos de supostos recrutas e dois telemóveis, que eram utilizados na concretização das acções.

O suspeito de 27 anos, foi encaminhado para o juiz de garantias, onde será responsabilizado criminalmente pelo crime de burla.