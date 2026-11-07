EPASB assume que cenário de instabilidade laboral representa um mau presságio para uma província que implementa medidas que visam alterar a crise na oferta de água. É a resposta à ameaça de greve geral e aos pedidos de destituição lançados pelos Sindicatos.

Em resposta ao abaixo-assinado que visa a sua destituição, levado a cabo pelos Sindicatos, o Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela (EPASB) entende que a liberdade de manifestação e o direito à reivindicação são respeitáveis, mas avisa que tal exercício deve obedecer os limites da legalidade e respeito pelas instituições.

Sem qualquer reacção à queixa-crime por suposta irregularidade no aumento dos salários dos administradores, outro foco da crítica dos sindicalistas, fala em "recorrência de uma situação que, em vez de contribuir para resolução de problemas, alimenta um ambiente de instabilidade institucional".

No terceiro de dez pontos da sua resposta, o Conselho de Administração da EPASB recorda que estão em curso investimentos no sistema de captação, tratamento e distribuição de água no litoral da província, que representam, como refere, "a confiança do Executivo liderado pelo Presidente da República".

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