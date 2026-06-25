Um homem fez-se passar por médico, abriu uma clínica clandestina, examinou durante um ano os pacientes, recolheu amostras de sangue e de urina para análise e entregou-lhes os resultados, tudo sem dispor de competência ou de laboratório. O esquema foi descoberto em Benguela.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal em Benguela, a clínica foi aberta clandestinamente há mais de um ano, onde, por dia, o acusado, de 38 anos, atendia entre três a quatro pessoas, e, para realizar os exames médicos cobrava cerca de 3.000 a 4.000 kz.

O homem, explica o SIC, "efectuava consultas, emitia prescrições médicas sem qualquer competência técnica reconhecida, colocando em risco a saúde dos pacientes que recorriam aos seus serviços".

Graças a uma denúncia, o esquema foi desmantelado e o falso médico foi detido em flagrante delito, esta semana, acusado do crime de exercício ilegal de profissão.

No decurso da operação foram apreendidos os supostos resultados de análises clínicas, receitas médicas, um microscópio, um esfigmomanómetro e um termómetro digital.