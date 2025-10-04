Três anos após o início do Programa Integrado de Obras, e com outra iniciativa pelo meio, já com nove meses, prevalece a incógnita quanto à posição da província na luta pelo primeiro objectivo, o alcance de 1,5 metros cúbicos/s. Várias paralisações no Sistema de Distribuição, apesar das empreitadas e discursos de esperança, fazem soar alarmes, com observações críticas nunca antes vistas. Dinheiro leva Omatapalo a encurtar trajecto rumo à capacidade anterior.

O escopo das obras emergenciais no sector das Águas em Benguela está a ser alterado, por alegadas limitações financeiras, como ilustra a realidade na vila da Baía Farta, havendo riscos de um aumento da produção bastante desajustado à demanda nos cinco municípios do litoral da província, apurou o NJ.

Na última semana, no rescaldo daquela que foi a terceira paralisação no Sistema de Distribuição em menos de dois meses, técnicos do sector confidenciaram que a vila piscatória deveria estar a receber bombas, condutas e um reservatório, mas as projecções iniciais estão descartadas.

"Tudo isto estava previsto, só que, lamentavelmente, estão lá a fazer muros", ironizou um especialista com 30 anos de Empresa de Águas, numa alusão à prestação da Omatapalo, responsável pelas obras inscritas no Programa Integrado de Infra-Estruturas Públicas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/