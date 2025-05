A chefe do departamento provincial de Benguela do Instituto Nacional da Habitação (INH), Gizela Tatiana Rodrigues, foi detida esta segunda-feira, 26, por suspeitas de peculato, tráfico de influência, abuso de poder e corrupção passiva de funcionário, no seguimento de um expediente criminal relativo à distribuição de casas nas três centralidades da província, apurou o Novo Jornal.

A detenção de Gizela Rodrigues, em obediência a um mandado emitido pela Procuradoria-Geral da República (PGR), acontece poucos dias depois de buscas no seu escritório, com o Serviço de Investigação Criminal a apreender vários documentos e a passar a pente-fino alguns computadores.

A nota da PGR sobre o processo 73847/2024, conduzido pelo Ministério Público junto dos órgãos de Polícia Criminal em Benguela, aponta para "fortes indícios de ter incorrido na prática dos crimes", todos puníveis ao abrigo do Código Penal Angolano.

O mandado de detenção da chefe do INH nesta parcela do País ressalta que existiam também receios de fuga e perigo de perturbação na instrução do processo.

Segundo apurou o NJ na sequência de uma denúncia de funcionários do sector, a responsável é suspeita de descaminho de verbas e má distribuição de dezenas de habitações.

Muitas delas, conforme as informações disponíveis, fazem parte de um lote apreendido pela Procuradoria-Geral da República, entre 2022 e 2024, quando vários funcionários do Governo Provincial de Benguela foram detidos por envolvimento num esquema fraudulento.

Depois das buscas, Gizela Rodrigues, abordada pelo NJ, disse que se encontrava tranquila, realçando que ainda não tinha sido notificada sobre processo algum. "Quanto a isso [buscas], é algo normal, nada mais a dizer ", ressaltava.