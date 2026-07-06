O Serviço de Investigação Criminal (SIC) apreendeu, na província de Benguela, 800 sacos de arroz deteriorado, que estavam prestes a ser comercializados nos mercados informais.

Durante a operação realizada pelo SIC, em coordenação com a Polícia Nacional, foram detidas duas negociantes nacionais, de 50 e 52 anos, por colocarem em risco a saúde dos consumidores e por adulteração de substâncias alimentares.

A apreensão da mercadoria aconteceu no fim-de-semana, no bairro do Luongo, município da Catumbela, no âmbito do combate aos crimes contra a saúde pública, assegurou o SIC-Benguela.

Quanto às detidas, foram apanhadas em flagrante no interior de um armazém a ensacar o arroz impróprio para o consumo humano, que depois seria transportado num camião contentorizado para os mercados informais.