Proposta do Executivo continua a levantar inquietações. Oposição considera que, se a ideia vincar, muita gente estará impossibilitada de participar nas eleições de 2027, em virtude do elevado número de angolanos sem BI.

Os partidos políticos na oposição e a sociedade civil manifestaram posições divergentes sobre a proposta do Executivo de tornar o Bilhete de Identidade (BI) como o único documento válido para o exercício do direito de voto nas Eleições Gerais de 2027.

A oposição considera que a proposta vai provocar "muita abstenção", afastando das urnas milhares de angolanos que gostariam de votar.

Durante um colóquio sob o tema "O cidadão e as eleições", realizado no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda, o presidente da CASA-CE, Manuel Fernandes, manifestou preocupação com a proposta do Executivo que remove a necessidade de colocação de actas-sínteses nos locais de voto, sendo a acta da mesa a base do apuramento final.

No documento de iniciativa do Presidente da República, enquanto Titular do Poder Executivo, o Executivo justifica a opção por considerar a acta-síntese "apenas uma transcrição da acta da mesa de voto, susceptível de aumentar os erros".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/