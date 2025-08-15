Um homem foi espancado mortalmente por populares, na via pública, na província do Bié, depois de ter sido apanhado a assaltar um individuo, com recurso a uma catana.

O incidente aconteceu no fim do dia desta quinta-feira,14, na cidade do Cuito, quando a vítima mortal e seus comparsas (em fuga) interpelaram um homem na via pública para o roubar, conta o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Carlos de Oliveira.

Sob fortes ameaças de morte, ficaram-lhe com os seus pertences e fugiram, no percurso, os populares apanharam um dos assaltantes e agrediram-no brutalmente, até este perder a vida no local.

Quando a direcção municipal do Cuito do SIC se apercebeu da confusão que no bairro Piloto, deslocou-se para lá e deteve dois dos agressores que ainda estavam no local.

Os detidos, de 26 e 49 anos, vão ser presentes ao juiz de garantia, indiciados do crime de homicídio qualificado, enquanto a investigação decorre para localizar os outros assaltantes e os demais agressores.