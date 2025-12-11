Um homem de 33 anos matou a tiro, por suposta crença em práticas de feitiçaria, três pessoas com 11, 19 e 58 anos, no município da Chipeta, província do Bié, e acabou detido pelo SIC.

O homicídio aconteceu na comuna da Chiúca, quando o suspeito, acompanhado por outros indivíduos, se dirigiu à residência da vítima, um senhor de 58 anos, acusando-o de feitiçaria.

Segundo relatos, o suspeito acusou o homem de estar a causar mortes na comunidade, e de alegadamente aparecer em sonhos de um familiar seu.

Na casa do homem, disparou mortalmente, com uma arma de fogo, contra uma menor de 11 anos e uma jovem de 19.

Em seguida, o acusado e os seus amigos agrediram o alegado feiticeiro com catanas, barrotes, pedras e outros instrumentos contundentes, causando-lhe a morte no local.

Após consumarem o crime, os acusados incendiaram a residência da vítima.