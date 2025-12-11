O homicídio aconteceu na comuna da Chiúca, quando o suspeito, acompanhado por outros indivíduos, se dirigiu à residência da vítima, um senhor de 58 anos, acusando-o de feitiçaria.
Segundo relatos, o suspeito acusou o homem de estar a causar mortes na comunidade, e de alegadamente aparecer em sonhos de um familiar seu.
Na casa do homem, disparou mortalmente, com uma arma de fogo, contra uma menor de 11 anos e uma jovem de 19.
Em seguida, o acusado e os seus amigos agrediram o alegado feiticeiro com catanas, barrotes, pedras e outros instrumentos contundentes, causando-lhe a morte no local.
Após consumarem o crime, os acusados incendiaram a residência da vítima.