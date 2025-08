Uma mulher foi apanhada em flagrante delito, no município do Cuito, província do Bié, quando tentava vender a sua filha de cinco anos por 300 mil kwanzas a uma comerciante proveniente de Luanda.

A mulher, de 31 anos, foi apanhada, esta terça-feira, 05, na comuna do Cunje, no mercado informal do Feijão, graças à participação que a negociante (suposta compradora) fez, de acordo com as autoridades.

O porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bié, Carlos de Oliveira, disse que "a mãe foi detida por tentativa de tráfico de pessoas".

Questionada pelos agentes do SIC sobre o motivo que a levou a ter este comportamento, a mulher respondeu que queria vendê-la porque "o pai recusou-se a prestar assistência à filha".

Depois destas declarações, os oficiais do SIC detiveram a mulher, que será encaminhada para o juiz de garantias para ser responsabilizada criminalmente.

No município do Cuito, concretamente na comuna do Cunje, é a segunda vez, este ano, que o SIC regista ocorrências do género, tendo a primeira vez acontecido em Maio, quando uma mulher foi igualmente apanhada pelas autoridades numa altura em que estava prestes a vender o seu filho de dois anos por 30 mil kwanzas a um desconhecido.

Conforme o Novo Jornal noticiou, esta mãe, após confessar o crime, também alegou que tentou vender o filho porque o pai da criança a abandonou e não conseguia sozinha fazer face ao elevado custo de vida.