A Polícia Nacional no Bié, através da Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária (UTSER), impediu, esta quinta-feira, 12, a circulação de um autocarro da Huambo Express que se preparava para fazer uma viagem interprovincial, por apresentar falta de condições técnicas de segurança, tendo ordenado ao motorista que regressasse ao parque da empresa, soube o Novo Jornal.

A intervenção da Polícia surge numa altura em que autocarros da Huambo Express e de outras empresas têm estado envolvidos em vários acidentes mortais nos últimos meses.

Segundo a UTSER, o autocarro foi interceptado durante uma acção de fiscalização e inspecção técnica a veículos de transporte de passageiros, no âmbito das medidas preventivas da campanha de prevenção rodoviária para a quadra festiva.

Durante a actividade, o veículo pesado foi submetido a uma avaliação técnica no local, tendo sido detectadas deficiências mecânicas no sistema de molas da suspensão, que se encontrava danificado, comprometendo as condições de segurança e estabilidade do autocarro.

Face à gravidade das irregularidades constatadas e ao risco que representavam para a integridade física dos passageiros e dos demais utentes da via pública, os especialistas da UTSER determinaram a interrupção da viagem, orientando o motorista a regressar ao parque da empresa, a fim de a viatura ser submetida à devida intervenção e reparação pelos técnicos de mecânica, informou a Polícia.

Com esta intervenção, a UTSER reforça o compromisso com a prevenção rodoviária, apelando às empresas de transporte público e aos automobilistas em geral para que redobrem os cuidados com a manutenção preventiva dos veículos.

A Polícia alerta que "um veículo sem condições técnicas representa um perigo para todos".

Nos últimos tempos, os autocarros interprovinciais têm estado no centro de vários acidentes mortais. O caso mais recente envolvendo a Huambo Express ocorreu no Alto Pundo, província de Benguela, quando um autocarro da operadora capotou na Estrada Nacional 250 (EN-250), no troço Bocoio-Lobito, provocando três mortos e 20 feridos graves.

Segundo as autoridades policiais, o excesso de velocidade e a falta de prudência têm sido apontados como as principais causas dos sinistros, que envolvem não só a Huambo Express, mas também outras operadoras, como a Macon.