A intervenção da Polícia surge numa altura em que autocarros da Huambo Express e de outras empresas têm estado envolvidos em vários acidentes mortais nos últimos meses.
Segundo a UTSER, o autocarro foi interceptado durante uma acção de fiscalização e inspecção técnica a veículos de transporte de passageiros, no âmbito das medidas preventivas da campanha de prevenção rodoviária para a quadra festiva.
Durante a actividade, o veículo pesado foi submetido a uma avaliação técnica no local, tendo sido detectadas deficiências mecânicas no sistema de molas da suspensão, que se encontrava danificado, comprometendo as condições de segurança e estabilidade do autocarro.
Face à gravidade das irregularidades constatadas e ao risco que representavam para a integridade física dos passageiros e dos demais utentes da via pública, os especialistas da UTSER determinaram a interrupção da viagem, orientando o motorista a regressar ao parque da empresa, a fim de a viatura ser submetida à devida intervenção e reparação pelos técnicos de mecânica, informou a Polícia.
Com esta intervenção, a UTSER reforça o compromisso com a prevenção rodoviária, apelando às empresas de transporte público e aos automobilistas em geral para que redobrem os cuidados com a manutenção preventiva dos veículos.
A Polícia alerta que "um veículo sem condições técnicas representa um perigo para todos".
Nos últimos tempos, os autocarros interprovinciais têm estado no centro de vários acidentes mortais. O caso mais recente envolvendo a Huambo Express ocorreu no Alto Pundo, província de Benguela, quando um autocarro da operadora capotou na Estrada Nacional 250 (EN-250), no troço Bocoio-Lobito, provocando três mortos e 20 feridos graves.
Segundo as autoridades policiais, o excesso de velocidade e a falta de prudência têm sido apontados como as principais causas dos sinistros, que envolvem não só a Huambo Express, mas também outras operadoras, como a Macon.