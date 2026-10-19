O Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE) anunciou que o processo de candidaturas às bolsas de estudo internas para o ano académico 2026/2027 estará aberto a partir desta sexta-feira, dia 23, para estudantes angolanos residentes no País que já estejam matriculados no Ensino Superior ou que pretendam frequentar cursos de mestrado e doutoramento, soube o Novo Jornal.

Para o grau de licenciatura, os candidatos devem ter entre 25 e 35 anos e estar a frequentar o 1º ou o 2º ano numa instituição de Ensino Superior legalizada, sem terem reprovado no ano curricular a que se candidatam.

Para os cursos de mestrado, a idade não deve ser superior a 35 anos, enquanto, para o doutoramento, o limite é de 45 anos.

Segundo o INAGBE, as candidaturas ao programa de bolsas de estudo internas estarão abertas de 23 de Outubro a 6 de Novembro de 2026.

Para solicitar a bolsa, o candidato não deve possuir o grau académico para o qual pretende obter o financiamento.

Entre os documentos exigidos para a candidatura ao grau de licenciatura constam o requerimento dirigido ao director do INAGBE, uma fotografia tipo passe, a cópia do Bilhete de Identidade, o certificado de conclusão do ensino médio, com as notas discriminadas, e a declaração de frequência do curso superior.

Para a pós-graduação, além dos documentos habituais, são exigidos comprovativos da conclusão da licenciatura ou do mestrado, conforme o grau pretendido, reconhecidos pelo Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES).

As candidaturas são realizadas exclusivamente online, através do portal oficial do INAGBE, em www.inagbe.gov.ao.