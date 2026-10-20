A informação foi avançada pelo porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), intendente Quintino Ferreira, durante a apresentação dos resultados das acções de investigação e combate à criminalidade desenvolvidas pelas secções municipais daquele departamento.
Segundo o responsável, o suspeito alegava ter contactos privilegiados em representações diplomáticas para facilitar os processos.
As autoridades continuam a apelar à população para que utilize apenas os postos de atendimento formais e as plataformas oficiais das embaixadas no tratamento de actos migratórios, evitando recorrer a intermediários que actuam nas imediações das representações diplomáticas.