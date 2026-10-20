Um homem que se fazia passar por funcionário de embaixadas para burlar cidadãos com promessas de facilitação na obtenção de vistos foi detido pela Polícia Nacional, no município do Sambizanga, em Luanda. Burlão cobrava na ordem dos dois milhões de kwanzas por visto.

A informação foi avançada pelo porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), intendente Quintino Ferreira, durante a apresentação dos resultados das acções de investigação e combate à criminalidade desenvolvidas pelas secções municipais daquele departamento.

Segundo o responsável, o suspeito alegava ter contactos privilegiados em representações diplomáticas para facilitar os processos.

As autoridades continuam a apelar à população para que utilize apenas os postos de atendimento formais e as plataformas oficiais das embaixadas no tratamento de actos migratórios, evitando recorrer a intermediários que actuam nas imediações das representações diplomáticas.