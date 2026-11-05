Centenas de viaturas com depósitos adulterados foram apreendidas e vários cabecilhas de grupos dedicados ao contrabando de combustíveis detidos, esta quarta-feira, 04, na província de Cabinda, numa operação das autoridades locais que identificou ainda vários gestores de postos de abastecimento como coniventes no esquema, soube o Novo Jornal.

Segundo o Governo Provincial de Cabinda, a província tem registado, nos últimos tempos, escassez de combustível, situação que levou as autoridades a montar uma campanha denominada "Stop Pambala", com o objectivo de restabelecer a normalidade no funcionamento dos postos de abastecimento e combater o contrabando.

Durante a operação, as autoridades identificaram centenas de viaturas com depósitos adulterados nos postos de abastecimento de combustível, bem como bidões utilizados pelos chamados "pambaleiros" e os principais cabecilhas que gerem os grupos de contrabandistas, tanto nos postos da cidade como nos das zonas periféricas.

Preocupado com a situação, que tem contribuído para a escassez de combustíveis na província, o Governo Provincial de Cabinda iniciou, esta quarta-feira, a implementação de novas medidas de controlo em todos os postos de abastecimento existentes na província, com vista a travar esta prática.

Segundo o Governo, há um mês foi promovido um encontro de carácter pedagógico com os proprietários dos postos de abastecimento, com o objectivo de os sensibilizar e mobilizar para o envolvimento no combate ao contrabando de combustíveis. Entretanto, continuam a registar-se situações de incumprimento das orientações estabelecidas e acordadas.

Face ao incumprimento, a governadora provincial, Suzana Abreu, encabeça a campanha "Stop Pambala", que envolve os órgãos de defesa e segurança e visa restabelecer a normalidade no funcionamento dos postos de abastecimento.

No decurso da operação, foram ainda identificados gestores de postos de abastecimento de combustível suspeitos de serem coniventes com o esquema.

As viaturas apreendidas e os contrabandistas detidos serão apresentados ao Ministério Público para efeitos de responsabilização criminal.

Segundo o Governo de Cabinda, a campanha passa a decorrer diariamente e sem aviso prévio aos responsáveis dos postos de abastecimento de combustível da província.