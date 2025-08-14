Um total de 104 cidadãos provenientes da República Democrática do Congo (RDC) e do Congo Brazzaville foram detidos em flagrante delito na província de Cabinda, quando tentavam instalar-se clandestinamente no território nacional, anunciaram as autoridades.

Os cidadãos, com idades compreendidas entre os 17 e os 54 anos, foram detidos em diferentes pontos de Cabinda, pelos agentes colocados na 1ª Unidade da Polícia de Guarda Fronteiras.

As detenções aconteceram durante o serviço de patrulhamento apeado, efectuado nos postos fronteiriços do Massabi, Yema e Tendequele, "quando estes, por meios impróprios, caminhavam pela província à procura de um lugar para se acomodarem", informam as autoridades angolanas.

Depois das detenções dos grupos, que ocorreram de forma parcial, foram todos encaminhados para o Serviço de Migração e Estrangeiros.