Em poucos dias, a operação denominada "Stop Pambala" já travou a saída de milhares de litros de gasóleo e gasolina, transportados em centenas de viaturas ligeiras e pesadas, com depósitos adulterados e utilizados no transporte ilegal de combustível para as Repúblicas Democrática do Congo (RDC) e do Congo-Brazzaville, soube o Novo Jornal.

A operação, que arrancou na semana passada, está a devolver, aos poucos, a normalidade aos postos de abastecimento de combustível na província, permitindo que os automobilistas abasteçam as suas viaturas sem as longas filas e os constrangimentos anteriormente registados.

A população reconhece os efeitos positivos da operação, mas realça que espera que a não seja apenas uma "operação eleitoralista", em função da aproximação das eleições gerais de 2027.

"Afinal, tinha mesmo solução. Só faltava vontade para agir. Estão todos de parabéns pelo bom trabalho", afirmam os cidadãos Simba Nossa e António Vicente, cuja satisfação é partilhada por muitos munícipes de Cabinda.

Para reforçar a operação, as autoridades locais disponibilizaram um contacto para denúncias.

Segundo os munícipes de Cabinda, durante o abastecimento das viaturas, os depósitos são inspeccionados por um agente da Polícia Nacional e pelo frentista, para confirmar se não foram adulterados.

Nos primeiros dias da operação foram apreendidas 118 viaturas e 47 motorizadas, tendo sido detidos 71 cidadãos por suspeita de envolvimento nesta prática criminosa.

Entre os cidadãos detidos, 23 estão ligados aos postos de abastecimento, nomeadamente gerentes, subgerentes, frentistas e efectivos de empresas de segurança.

Os restantes 48 cidadãos foram detidos por armazenarem combustível em locais destinados ao seu transporte ilegal para fora do território nacional.

Segundo o Governo Provincial de Cabinda, os municípios de Cabinda, Ngoio, Liambo, Tando-Zinze, Massabi, Belize e Miconje figuram entre as localidades com maior incidência de infracções detectadas pela operação.

A operação "Stop Pambala" é de carácter contínuo, segundo o Governo Provincial, e poderá prolongar-se até 2027. A iniciativa visa pôr fim aos esquemas de desvio e comercialização ilegal de combustível.