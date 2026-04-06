A Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) em Cabinda deteve 237 cidadãos das Repúblicas Democráticas do Congo e Congo Brazzaville, por entrada ilegal no País.

O grupo foi detido na zona fronteiriça de Cabinda numa operação realizada pelos agentes da 1ª unidade, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PGF.

Os congoleses, ao longo do seu percurso, usaram clandestinamente caminhos isolados, no sentido de conseguirem entrar no território nacional sem serem descobertos.

Após a sua detenção, foram encaminhados para o Serviço de Migração e Estrangeiros, para os procedimentos legais.

Ainda em Cabinda, mas no município do Massabi, uma comerciante oriunda do Congo Brazzaville foi detida pelos agentes da Polícia de Guarda Fronteiras por fuga ao fisco.

A comerciante foi apanhada em flagrante delito, quando saía de Angola com destino ao Congo Brazzaville, com mercadorias não declaras à Administração Geral Tributária (AGT).

A mulher foi encaminhada para o Serviço de Investigação Criminal e a mercadoria foi entregues à (AGT), segundo a PGF.