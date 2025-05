O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província de Cabinda apreendeu mais de 50 mil litros de gasolina que estavam a caminho da República Democrática do Congo (RDC) e deteve o gerente do posto de abastecimento de combustível da aldeia de Zinze, acusado de contrabando.

A apreensão e a detenção ocorreram no fim-de-semana, no município do Tandu-Zinze, durante uma operação efectuada pelos agentes do SIC naquela circunscrição, no sentido de combater o contrabando de combustível.

O acusado, explica o SIC, foi apanhado no local depois de uma denúncia anónima que dava conta que o gerente daquele posto de abastecimento, com auxílio de alguns comparsas, promovia esta prática ilícita.

No decurso da acção operativa, foi apreendido, a caminho da fronteira com a RDC, um total de 53 mil litros de gasolina e duas motorizadas (Kupapatas) de marca Kewesseky, que estavam a ser utilizadas para transportar a mercadoria.

Após esta situação, o detido de 25 anos será presente ao juiz de garantias, por contrabando de combustível, e os meios apreendidos foram encaminhados para as entidades competentes, enquanto diligências prosseguem para se apurar quem mais está envolvido no esquema.