Uma oficina de produção de armas artesanais, que abastecia dezenas de grupos de delinquentes, foi desmantelada na província de Cabinda. Durante a acção policial foi detido o proprietário do estabelecimento, por exercício ilegal.

O desmantelamento aconteceu na cidade de Cabinda após uma denúncia anónima recebida pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

De acordo com o porta-voz do SIC-Cabinda, Dilson Pipas, "a oficina fornecia armas a vários grupos de marginais, que compravam cada equipamento a preços que variavam entre os 40 e os 60 mil kwanzas".

No local, acrescenta o porta-voz do SIC-Cabinda, foram apreendidos diversos artefactos, que foram encaminhados para o Ministério Público, simultaneamente com o implicado, de 65 anos.

Ainda em Cabinda, mas nos municípios do Liambo e Tando-Zinze, foi detida, de forma parcial, uma associação criminosa liderada por "Mana Tina", delinquente "altamente perigoso", que é protagonista de diversos crimes.