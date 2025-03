O acidente aconteceu na Rua das Forças Armadas, no troço que liga a rotunda do Pio à unidade da Marinha de Guerra do Tchizo, e envolveu uma viatura pertencente a uma empresa privada de segurança.

Tudo aconteceu quando o motorista que estava a distribuir os operativos de segurança pelos seus postos de trabalho perdeu os travões da viatura, colidiu com uma motorizada e depois embateu contra uma residência, segundo o porta-voz da Polícia Nacional em Cabinda, Marcos Coxito.

A tragédia resultou na morte imediata do motoqueiro e dos dois seguranças, que foram transportados para o Hospital Provincial de Cabinda mas não resistiramaos ferimentos e acabaram por morrer minutos depois.