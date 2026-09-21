Uma criança de um ano morreu e outra de sete ficou ferida num incêndio numa casa no município de Cacuaco, em Luanda, onde terão sido alegadamente deixadas sozinhas pela mãe.

O caso, que consta do balanço semanal do INAC, foi registado na última semana e encaminhado para as autoridades policiais.

Na mesma semana, o INAC recebeu 678 denúncias de violência contra crianças em todo o País. Entre elas, dois casos de abandono de recém-nascido, 14 de abuso sexual, 117 de agressão física e psicológica, 182 de exploração de trabalho infantil e 203 de incumprimento da pensão de alimentos.

Luanda, Bié, Huambo, Cuanza-Sul, Huíla, Benguela e Cunene foram as províncias com mais ocorrências.

No Huambo, uma menina de 12 anos foi vítima de abuso sexual alegadamente praticado pelo próprio pai, de 36 anos. Em Benguela, uma adolescente de 13 anos terá sido alegadamente abusada numa lavra.

Ambos os episódios foram encaminhados para a polícia e para as direcções provinciais do INAC.

Para que situações como essas sejam mitigadas ou evitadas, o INAC apela à denúncia através do terminal 15015 e do portal portaldacrianca.gov.ao.