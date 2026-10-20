Um homem de 54 anos foi espancado mortalmente pela esposa e dois filhos após um desentendimento familiar ocorrido no município de Cacuaco, em Luanda.

O homicídio aconteceu na zona Boa Esperança, bairro Novo, quando o homem regressou a casa deois de passar a noite numa festa, de acordo com a Polícia Nacional.

Esta situação gerou um desentendimento entre o casal, a mulher, enfurecida terá chamado os dois filhos, que, com recurso a pedras, paus e catanas, o agrediram brutalmente.

Segundo as autoridades, o homem, que foi levado em estado de coma para o hospital do Sequele, na província do Icolo e Bengo, não resistiu e faleceu no fim-de-semana.

Quando os agressores se aperceberam que o homem morreu, fugirram para parte incerta, porém a polícia garante que diligências já estão em curso para os localizar e responsabilizar criminalmente.