Mesmo após terem recebido os lotes em acto oficial e formalizado todo o processo burocrático, queixosos não conseguem realizar o sonho da casa própria. Camponeses dizem-se donos do espaço e não deixam ninguém trabalhar na zona. Administração do Calumbo garante que as obras do loteamento "progridem sem contratempos".

Pelo menos 120 cidadãos acusam camponeses de os impedirem de construir moradias nos lotes do projecto habitacional "Muxima-Yetu", junto à Centralidade do Zango 8.000, que afirmam ter adquirido em 2022, mediante concurso público realizado no extinto município do Icolo e Bengo, hoje Administração Municipal do Calumbo.

Segundo os queixosos, mesmo após terem recebido os lotes em acto oficial e formalizado todo o processo burocrático, não conseguem realizar o sonho da casa própria, porque os camponeses se consideram donos do espaço e "não deixam ninguém trabalhar na zona".

Os queixosos afirmam ter feito o pagamento das taxas e recebido das mãos do ex-administrador do Icolo e Bengo, Nelson Funete, os contratos assinados, títulos de terra, projectos e croquis de localização.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/