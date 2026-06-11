O Ministério da Saúde anunciou que vai vacinar mais de 1,6 milhões de pessoas, contra a cólera nos municípios de Cacuaco, Viana, Cazenga, Sambizanga, Maianga e Mulenvos, localidades que continuam a registar casos.

A informação foi avançada pela coordenadora provincial de Luanda do Programa Alargado de Vacinação (PAV), Felismina Neto, citada pela agência noticiosa ANGOP.

A campanha está prevista para os dias 17 a 22 deste mês e o objetivo é vacinar 1.656.533 pessoas, a partir de um ano, recorrendo a equipas móveis, porta a porta e postos fixos, estando mobilizadas 1.116 equipas, que integram vacinadores, registadores e mobilizadores sociais.

"Vamos esgotar todas as estratégias para garantir que, em cinco dias, possamos atingir a meta estabelecida", disse Felismina Neto, citada pela Angop, acrescentando que no dia 23 deste mês está prevista uma acção de repescagem, de modo a identificar e abranger pessoas que ficaram sem a vacina.

A vacina contra a cólera oferece protecção por apenas seis meses, por isso as pessoas vacinadas há mais de meio ano devem voltar a receber a dose, explicou Felismina Neto.

"As acções serão reforçadas por carros alegóricos e campanhas de sensibilização comunitária para incentivar a adesão da população", disse, explicando que, apesar dos esforços das autoridades, ainda existem famílias que resistem à vacinação por razões culturais e religiosas.

Este surto de cólera em Angola, que começou em Março do ano passado, com epicentro no município de Cacuaco, província de Luanda, resultou em mais de 27.600 casos e 771 mortes em 18 das 21 províncias do país.