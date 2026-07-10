Os candidatos ao concurso público para o ingresso de novos agentes no quadro de pessoal do Ministério do Interior não precisam de autenticar ou reconhecer os certificados de habilitações para apresentarem a candidatura, avisou o ministro do Interior, Manuel Homem.

Estes esclarecimentos do ministro do Interior surgem depois de várias notícias, nomeadamente do Novo Jornal, darem conta das longas filas nos cartórios notariais para autenticação da documentação para a inscrição no concurso público de ingresso no Ministério do Interior (MININT), que arranca já na próxima semana.

O MININT tinha tornado público, no início desta semana, como noticiou o Novo Jornal, o endereço do site oficial do processo de candidaturas ao concurso de ingresso externo para o recrutamento de novos agentes no quadro de pessoal (candidaturas.minint.ao).

Neste momento, a página disponibilizada tem como objectivo prestar esclarecimentos prévios aos cidadãos, permitindo a consulta das principais informações sobre o concurso, os órgãos abrangidos, os requisitos aplicáveis, as vagas disponíveis e as fases de avaliação previstas no regulamento, diz o ministério em comunicado.

As inscrições terão início no dia 16 de Julho, exclusivamente através do portal oficial candidaturas.minint.ao.

O MININT sublinha que o processo de candidatura é totalmente gratuito.

"Os candidatos devem acompanhar as informações nos canais oficiais e não devem efectuar qualquer pagamento, nem entregar documentos pessoais, palavras-passe ou dados de acesso a terceiros que prometam facilitar, acelerar ou garantir o ingresso", lê-se no comunicado.

O ministro veio entretanto esclarecer que os candidattos deverão apenas preencher o formulário de candidatura disponível no portal e anexar o certificado de habilitações ou uma declaração emitida pela escola, além dos restantes documentos exigidos no processo.

Segundo Manuel Homem, os certificados emitidos pelas instituições de ensino são, à partida, documentos legítimos, razão pela qual os candidatos ficam dispensados de proceder ao seu reconhecimento ou autenticação antes da submissão da candidatura, acrescentando que a comissão de júri do concurso será responsável por fazer a avaliação e certificação dos documentos sempre que tal se revelar necessário durante o processo de selecção.

Este concurso será realizado a nível nacional e destina-se a reforçar o efectivo do MININT em quase todo o País. Para Luanda, Icolo e Bengo e Bengo não serão abertas vagas, mas "os cidadãos de todas as províncias, sem excepção, poderão inscrever-se em igualdade de direitos e condições" segundo o ministro da tutela.

"Os candidatos de Luanda, Icolo e Bengo e Bengo também podem concorrer, mas, caso sejam aprovados, serão colocados nas demais províncias", afirmou Manuel Homem.

Segundo o MININT, o candidato deverá criar uma conta no portal, inserir o número do Bilhete de Identidade para o processamento automático dos dados pessoais, preencher o formulário de inscrição, submeter a candidatura e acompanhar o estado do processo através da plataforma.

Recorde-se que este concurso público foi autorizado pelo Presidente da República, João Lourenço, através do despacho presidencial 221/26, de 9 de Junho, que autorizou o recrutamento de 7.682 novos agentes para o quadro de pessoal do Ministério do Interior.