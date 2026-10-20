O Governo Provincial de Luanda (GPL) avisa os candidatos admitidos no concurso externo para professor e trabalhador social da Educação que não entregarem os documentos até 28 de Outubro vão perder a vaga sem direito a reclamação.

"A não comparência para a entrega dos documentos dentro do prazo estabelecido - de 20 a 28 deste mês - implicará a perda da vaga, que será atribuída ao candidato seguinte, de acordo com a lista de classificação", lê-se no comunicado do GPL.

De acordo com o GPL, para ter acesso à sala de atendimento, os candidatos deverão apresentar o Bilhete de Identidade e a ficha de candidatura.

A entrega dos documentos começou esta terça-feira,20, na escola Ngola Kanini, localizada no Largo das Escolas, um processo que vai decorrer durante oito dias entre as 08:00 e as 15:00.

Devem ser entregues documentos como cópia do Bilhete de Identidade actualizado, certificado de habilitações literárias original e cópia autenticada, duas fotografias tipo passe.

Os candidatos devem levar igualmente o Número de Identificação Fiscal (NIF), comprovativo do IBAN autenticado pelo banco, documento que comprova o grau da deficiência (para pessoa com deficiência) e uma capa de processo.

O GPL disponibilizou esta segunda-feira, 19, na plataforma oficial os resultados definitivos do concurso público de ingresso externo do sector da Educação, nos Regimes Geral e Especial.