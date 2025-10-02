O empresário Carlos São Vicente, que foi internado esta semana numa clínica de Luanda após ter passado mal na prisão, já regressou às celas da cadeia de Viana, onde cumpre uma pena de nove anos, soube o Novo Jornal.

Exames médicos apontam para a estabilidade do paciente recluso, tendo o Hospital Prisão de São Paulo (HPSP) solicitado a alta médica depois de ter sido acometido por "picos de tensão" na segunda-feira, quando foi levado de urgência para uma clínica de Luanda

Fontes do Novo Jornal asseguram que os médicos que o atenderam terão reunido com um médico do HPSP e verificaram que os exames correram bem e já não se justifica a permanência do empresário na clínica.

Carlos São Vicente esteve internado sob forte vigilância do serviço penitenciário, no controlo do mesmo, para evitar eventual tentativa de fuga, como acontece em alguns casos.

O empresário, luso-angolano, casado com Irene Neto, filha do primeiro Presidente, Agostinho Neto, foi condenado em Março de 2022 na pena de nove anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indemnização milionária ao Estado angolano.

Em 2023, como avançou em primeira mão o Novo Jornal, o Tribunal Constitucional (TC), recusou o pedido de recurso de inconstitucionalidade, por considerar que não ficou provado ter havido violações de direitos fundamentais do arguido, como invocou a defesa na ocasião.

Segundo acusação, o empresário criou uma "um esquema ilegal" que lhe permitiu extrair à Sonangol mais de 900 milhões de dólares que colocou na banca suíça e que acabaram devolvidos ao Estado angolano.