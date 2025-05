Caso "Kopelipa": Julgamento é retomado esta terça-feira, com tribunal a querer ouvir explicações do Estado sobre venda de imóveis arrolados no processo

A sexta sessão de discussão e julgamento do mediático "caso Kopelipa" é retomada esta terça-feira,13, no Tribunal Supremo (TC), depois de ter sido suspensa no passado dia 29 de Abril, com o tribunal a querer ouvir explicações do Ministério da Indústria e Comércio e do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), na qualidade de fiéis depositários, sobre o porquê de estarem a vender 100 por cento do património arrolado no processo que tramita em julgamento, soube o Novo Jornal.