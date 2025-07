Caso kopelipa: MP e tribunal "não apertaram" antigo administrador financeiro da SONIP sobre os carregamentos do petróleo desviado da Sonangol para a China

O julgamento do mediático "caso Kopelipa" continua a decorrer, à porta-fechada, no Tribunal Supremo (TS), e prosseguem as audições dos declarantes arrolados no processo. Esta semana terminou o interrogatório ao antigo administrador financeiro da Sonangol Imobiliária e Propriedades (SONIP), Francisco de Lemos, que em juízo não abordou, nem foi "espremido" sobre os carregamentos do petróleo desviado da Sonangol para a China, e cujo dinheiro nunca entrou para os cofres da Sonangol, como refere a acusação do Ministério Público (MP).