A Procuradoria-Geral da República (PGR) tornou público esta terça-feira que concluiu a instrução preparatória do processo-crime que envolve dois cidadãos russos e dois angolanos, detidos a 7 de Agosto pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), na sequência dos tumultos de Julho, por suspeitas de terrorismo e financiamento ao terrorismo.

A nota divulgada pela PGR indica que foi deduzida a acusação contra os russos Igor Rotchin Mihailovich e Lev Matveevich Lakshtanov, bem como contra os angolanos Amor Carlos Tomé e Oliveira Francisco por fortes indícios de integrarem uma organização internacional dedicada à desestabilização de Estados e Governos, sobretudo no continente africano.

A PGR apurou que os arguidos terão financiado e recrutado cidadãos nacionais com capacidade de mobilizar outros indivíduos para a prática de actos de desobediência civil generalizada, registados entre os dias 28 e 30 de Julho deste ano, durante a greve dos taxistas.

Segundo a Procuradoria, os suspeitos são acusados da prática dos crimes de espionagem, organização terrorista, financiamento ao terrorismo, terrorismo, instigação pública ao crime, corrupção activa de funcionário, introdução ilícita de moeda estrangeira no País.