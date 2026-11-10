O Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) vai ouvir esta terça-feira, dia 10, em sede de julgamento da cantora Yola Catiana Moreira de Araújo "Yola Araújo", um perito do Serviço de Investigação Criminal (SIC), para prestar esclarecimentos técnicos sobre a autenticidade de um áudio divulgado nas redes sociais e atribuído à arguida, soube o Novo Jornal.

O parecer técnico do especialista do SIC será fundamental para a descoberta da verdade sobre quem foi o responsável pela publicação do áudio nas redes sociais, situação que levou Yuri da Cunha e Ary a moverem uma acção judicial contra a cantora.

O tribunal solicitou ainda a presença de peritos do Serviço de Investigação Criminal para avaliar tecnicamente a gravação, procurando esclarecer a sua autenticidade e eventual manipulação.

No dia 3, as três principais testemunhas arroladas no processo - Carmen Moura, Henriqueta Kaite e Sabalo Salazar - negaram ser as autoras do vazamento do áudio nas redes sociais, no qual Yola Araújo alegadamente difama, injuria e calunia os colegas Yuri da Cunha e Ary.

Na qualidade de arguida, Yola Araújo alegou que Carmen Moura, esposa do seu ex-marido Fredy Costa, terá pago 15 mil euros para obter e divulgar o áudio polémico, com o objectivo de manchar a sua imagem. Carmen Moura negou ter publicado o áudio e ter pago pela sua obtenção.

Yola Araújo foi levada à justiça pelos cantores Yuri da Cunha e Ary, sob acusação dos crimes de difamação, injúria e calúnia.

Os queixosos exigem, como reparação por danos morais e patrimoniais, o pagamento de uma indemnização no valor de 250 milhões de kwanzas.

O processo está relacionado com um áudio amplamente divulgado nas redes sociais, no qual se alega que os dois artistas seriam consumidores de drogas.