As três principais testemunhas arroladas no processo em que a cantora Yola Catiana Moreira de Araújo "Yola Araújo" é julgada - Carmen Moura, Henriqueta Kaite e Sabalo Salazar -, negaram ser as responsáveis pelo vazamento do áudio nas redes sociais, no qual Yola Araújo difama, injuria e calunia os colegas Yuri da Cunha e Ary, soube o Novo Jornal.

Nesta segunda sessão de discussão e julgamento, o tribunal ouviu as três testemunhas, uma presencialmente e duas por vídeo-chamada, através do WhatsApp.

Na qualidade de arguida, Yola Araújo alegou que Carmen Moura, esposa do seu ex-marido Fredy Costa, terá pago 15 mil euros para obter e divulgar o áudio polémico com o objectivo de manchar a sua imagem.

Carmen Moura negou ter publicado o áudio nas redes sociais e ter pago para a sua obtenção. Em tribunal, contou ter mantido dois contactos com Henriqueta Kaite, um por telefone e outro presencial, mas negou ter instruído qualquer pessoa a gravar alguma conversa com a cantora.

Henriqueta Kaite também negou a autoria do vazamento do áudio, mas revelou em tribunal ter recebido uma proposta de Yola Araújo para seguir e fotografar Carmen Moura, esposa do seu ex-marido, com o objectivo de denegrir a sua imagem, proposta que rejeitou.

Sabalo Salazar, proprietário de uma página de "notícias" nas redes sociais, também negou qualquer envolvimento na divulgação do áudio, afirmando que apenas tomou conhecimento do conteúdo do ficheiro através das redes sociais.

Yola Araújo foi levada à justiça pelos cantores Yuri da Cunha e Ary, sob acusação dos crimes de difamação, injúria e calúnia.

Os queixosos exigem, como reparação por danos morais e patrimoniais, o pagamento de uma indemnização no valor de 250 milhões de kwanzas.

O processo está relacionado com um áudio amplamente divulgado nas redes sociais, no qual se alega que os dois artistas seriam consumidores de drogas e que a ideia de interpretar o papel da cantora angolana Nany, num filme, seria falsa.

Segundo os queixosos, após a divulgação nas redes sociais de declarações atribuídas a Yola Araújo, perderam contratos e vários projectos, incluindo uma mini-série. O julgamento prossegue na próxima semana, no Tribunal da Comarca de Luanda.