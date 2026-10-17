Segundo o secretário de Estado da Saúde Pública, resultados demonstram que investimento na formação dos profissionais, na modernização dos serviços, nas tecnologias e no fortalecimento da capacidade nacional "constitui um caminho fundamental" para garantir uma assistência especializada de maior qualidade. A estratégia combina formação especializada, qualificação de técnicos, capacitação de curta duração e formação no exterior.

O Executivo, por meio do Ministério da Saúde, está a reforçar a capacidade nacional de resposta às doenças oculares, com investimentos na formação de profissionais, modernização dos serviços, inovação tecnológica e expansão da assistência oftalmológica às diferentes regiões do País. A título de exemplo, no ano passado, o Instituto Oftalmológico Nacional de Angola (IONA) reduziu em mais de 90% as evacuações para o exterior, particularmente nos casos de cirurgias complexas de catarata.

Segundo o secretário de Estado da Saúde Pública, Carlos Alberto de Sousa, estes resultados demonstram que investir na formação dos profissionais, na modernização dos serviços, na tecnologia e no fortalecimento da capacidade nacional "constitui um caminho fundamental para garantir uma assistência especializada de maior qualidade".

Destacou ainda que, entre os avanços registados, está o tratamento do retinoblastoma, a realização de procedimentos de crosslinking para o tratamento de ectasias da córnea, como o queratocone, e a execução de cirurgias oftalmológicas complexas em Angola.

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