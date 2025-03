No município do Cazenga, em Luanda, dois ladrões esfaquearam até à morte um homem durante um assalto à luz do dia, na via pública, quando a vítima regressava a casa, após um dia de trabalho.

Apenas um dos homicidas foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, e, segundo o porta-voz Fernando de Carvalho, o outro está em parte incerta.

O detido foi encaminhado para o juiz de garantias, para responder pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado, enquanto diligências prosseguem para localizar o outro elemento.

O crime aconteceu nas imediações do tanque da rua dos Comandos, quando a vítima, de 30 anos, foi interpelada pela dupla que estava munida com facas de cozinha.

Minutos depois, esfaquearam-no na região do abdômen, roubaram-lhe os seus pertences e fugiram, afirmou o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda.

A vítima foi socorrida pelos populares para o Hospital dos Cajueiros, e foi depois transferido para o Hospital do Prenda, onde veio a sucumbir.

Estes indivíduos, explica o SIC, fazem parte do grupo "os Colombias", um dos mais perigosos do Cazenga, que tem tirado o sossego daquela população, tendo como foco as paragens de táxis e as residências de famílias, contou director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda.