Um homem de 42 anos, residente no Cazenga, Luanda, está a ser acusado pela própria filha de a ter ameaçado de deixar de pagar as propinas da escola se esta não aceitasse manter relações sexuais com ele.

Tudo começou em Setembro, no município do Cazenga, quando a jovem, de 19 anos, havia solicitado ao pai dinheiro para pagar o colégio e este, aproveitando-se da situação, antes de resolver o problema, manifestou a intenção de manter relações sexuais com ela.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Goubel, o indivíduo começou a enviar mensagens e vídeos de conteúdos íntimos à jovem para convencê-la.

Na semana passada, o acusado terá marcado um encontro com a filha numa hospedaria no bairro Cazenga Popular, sob o pretexto de lhe entregar o dinheiro das propinas.

Já no interior do quarto, o pai alegadamente terá tentado forçar o acto, Aterrorizada com a situação, a jovem conseguiu sair do lugar e fez de imediato uma denúncia ao piquete policial.

Diligências foram feitas e o acusado foi localizado e detido, no sentido de se apurar a veracidade dos factos relatados pela sua filha.