A Vila de Cazombo, sede da recém-criada província do Moxico-Leste, não dispõe de água potável nem de vias de acesso em condições. A localidade ainda é desprovida de hospitais-gerais e institutos médios. Governador Crispiniano dos Santos admite que "falta quase tudo" em Cazombo e diz ter, entre as prioridades, a saúde e a educação.

Localizada perto da fronteira com a Zâmbia e com a República Democrática do Congo, a Vila de Cazombo está 'carente' de muitas infra-estruturas sociais. A circunscrição administrativa foi escolhida para ser a capital do Moxico-Leste, no quadro da nova Divisão Político-Administrativa (DPA).

As vias que dão acesso à Vila de Cazombo são de terra batida, daí que viajar de carro até à localidade é um exercício desafiante. Em época chuvosa, a viagem por estrada é feita a 'passos de camaleão'.

À entrada da Vila de Cazombo, a imagem é de um terreno sem infra-estruturas sociais básicas. Tal realidade contrasta com a ideia segundo a qual a nova DPA visa aproximar os serviços públicos ao cidadão. As sedes do Governo Provincial do Moxico-Leste e da Administração Municipal de Cazombo são, praticamente, as principais infra-estruturas da Vila. Sem asfalto, peões e automobilistas fazem um grande exercício para "fintar" a lama na época chuvosa.

